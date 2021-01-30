مطلوب معلم حلويات خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 شيف حلويات شرقي وغربي محترف للعمل لدي معرض حلويات راقي بالمنطقة الشرقية الراتب يحدد حسب الخبرة والمهاررة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الشرقية مسمي التأشيرة صانع حلويات يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل شرط الخبرة السابقة بي السعودية او اي دوله اخري العمر لايذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082128
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2,500 ريال
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