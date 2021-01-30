مطلوب معلم حلويات خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 شيف حلويات شرقي وغربي محترف للعمل لدي معرض حلويات راقي بالمنطقة الشرقية الراتب يحدد حسب الخبرة والمهاررة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الشرقية مسمي التأشيرة صانع حلويات يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل شرط الخبرة السابقة بي السعودية او اي دوله اخري العمر لايذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com