مطلوب معلم حاسب الي و مدرب روبوت

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه معلم حاسب الي و مدرب روبوت لمجموعه مدارس بالطائف بشرط ان يكون شارك في مسابقات الروبوت و ان يكون حاصلا على الدورات الاتيه :- 1 – Python 2 – Node.gs 3 – Php 4 – Angular 5 – React 6 – Vuex 7 – Redux خبره لا تقل عن 3 سنوات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه كوادر للتوظيف 998
التليفون: 01033117747

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العنوان: - الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/2/2021
رقم الإعلان: 2084417
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