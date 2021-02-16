مطلوب معلم حاسب الي و مدرب روبوت

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه معلم حاسب الي و مدرب روبوت لمجموعه مدارس بالطائف بشرط ان يكون شارك في مسابقات الروبوت و ان يكون حاصلا على الدورات الاتيه :- 1 – Python 2 – Node.gs 3 – Php 4 – Angular 5 – React 6 – Vuex 7 – Redux خبره لا تقل عن 3 سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084417
4,000 جنيه
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100 جنيه
-4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه