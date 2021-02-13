مطلوب معلم حاسب الي و مدرب روبوت

مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه معلم حاسب الي و مدرب روبوت لمجموعه مدارس بالطائف بشرط ان يكون شارك في مسابقات الروبوت و ان يكون حاصلا على الدورات الاتيه :- 1 – Python 2 – Node.gs 3 – Php 4 – Angular 5 – React 6 – Vuex 7 – Redux خبره لا تقل عن 3 سنوات