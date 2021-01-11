مطلوب معلم حاسب الي و مدرب روبوت

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه معلم حاسب الي و مدرب روبوت لمجموعه مدارس بالطائف بشرط ان يكون شارك في مسابقات الروبوت و ان يكون حاصلا على الدورات الاتيه :- 1 - Python 2 - Node.gs 3 - Php 4 - Angular 5 - React 6 - Vuex 7 - Redux خبره لا تقل عن 3 سنوات لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه كوادر للتوظيف 998
التليفون: 01033117747

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083136
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