مطلوب معلم حاسب الي و مدرب روبوت

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه معلم حاسب الي و مدرب روبوت لمجموعه مدارس بالطائف بشرط ان يكون شارك في مسابقات الروبوت و ان يكون حاصلا على الدورات الاتيه :- 1 - Python 2 - Node.gs 3 - Php 4 - Angular 5 - React 6 - Vuex 7 - Redux خبره لا تقل عن 3 سنوات لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083136
100 جنيه
اتصل
3 دولار
200 جنيه
1,000 جنيه