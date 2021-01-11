مطلوب معلم حاسب الي و مدرب روبوت

مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه معلم حاسب الي و مدرب روبوت لمجموعه مدارس بالطائف بشرط ان يكون شارك في مسابقات الروبوت و ان يكون حاصلا على الدورات الاتيه :- 1 - Python 2 - Node.gs 3 - Php 4 - Angular 5 - React 6 - Vuex 7 - Redux خبره لا تقل عن 3 سنوات لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com