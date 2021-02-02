مطلوب معلم حاسب الي و مدرب روبوت

مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه معلم حاسب الي و مدرب روبوت لمجموعه مدارس في مدينه ( الطائف ) بشرط ان يكون شارك في مسابقات روبوت و مستوى الخبره على الاقل 3 سنوات و حاصل على الدورات الاتيه :- 1 - python 2- Node.Gs 3- Php 4- Angular 5- React 6- Vuex 7- Redux