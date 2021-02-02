مطلوب معلم حاسب الي و مدرب روبوت

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه معلم حاسب الي و مدرب روبوت لمجموعه مدارس في مدينه ( الطائف ) بشرط ان يكون شارك في مسابقات روبوت و مستوى الخبره على الاقل 3 سنوات و حاصل على الدورات الاتيه :- 1 - python 2- Node.Gs 3- Php 4- Angular 5- React 6- Vuex 7- Redux
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083052
4,000 جنيه
4,000 جنيه
-40,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
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2,000 ريال