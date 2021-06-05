مطلوب معلم تحميص بن

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 معلم تحميص بن خبره لا تقل عن 5 سنوات خبره في القلي وتحميص البن والخلطات الراتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل مدينة جده يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096143
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