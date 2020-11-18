مطلوب معلم برجر محترف

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية معلم برجر محترف خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة في مجال البرجر فقط راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 9/12/2020
رقم الإعلان: 2075592
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وظائف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بدول الخليج معلمين خبز فينو وخبز شامى ومشرف انتاج في المخبز وفميين صيانه مخابز ومندوبين .
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18/11/2020
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إستيورد (مساعد شيف ثالث )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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10/11/2020
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مطلوب أستف ريسيبشن لكبري الفنادق السياحية بشرم والجونة والغردقة والسخنة

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مطلوب أستف ريسيبشن لكبري الفنادق السياحية بشرم والجونة والغردقة والسخنة - السن من 21 : 35 عام – مؤهل.
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3,500 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب استف ريسبشن راتب 2500 : 3500 - في القاهرة مصر

مطلوب استف ريسبشن راتب 2500 : 3500

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مطلوب أستف ريسيبشن لكبري الفنادق السياحية بشرم والجونة والغردقة والسخنة - السن من 21 : 35 عام – مؤهل.
العنوان:

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القسم: 

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8/11/2020
صورة الاعلان: مساعدين شيفات راتب 2500 : 3500 - في القاهرة مصر

مساعدين شيفات راتب 2500 : 3500

(فرصة عمل)

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مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) برواتب تبدأ من 2500 : 3500ج طبقا للخبرة بنظام إقامة متكامل ( سكن.
العنوان:

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8/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلم شورما محترف - في القاهرة مصر

مطلوب معلم شورما محترف

(فرصة عمل)

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معلم شورما خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة في المطاعم للعمل لدي مطعم راقي لتقديم الوجبات السريعة بالق.
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2,000 ريال

8/11/2020
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صورة الاعلان: مطلوب 3 مساعد معلم شورما - في القاهرة مصر

مطلوب 3 مساعد معلم شورما

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

معلم شورما خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة في المطاعم للعمل لدي مطعم راقي لتقديم الوجبات السريعة بالق.
العنوان:

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القسم: 

1,500 ريال

8/11/2020
صورة الاعلان: شبف بشرم او الغردقة - في القاهرة مصر

شبف بشرم او الغردقة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يو.
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3,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3وجبات - في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3وجبات

(فرصة عمل)

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مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3 وجبات وانتقالات فري - شيفات جميع التخصصات ( .
العنوان:

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3,500 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) براتب يصل ل3500ج - في القاهرة مصر

مطلوب مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) براتب يصل ل3500ج

(فرصة عمل)

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مطلوب مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) براتب يصل ل3500ج - راتب 2500 : 3500ج طبقا للخبرة - زيادات.
العنوان:

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31/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب ويتر بشرم الشيخ والغردقة ب 3000ج مع سكن و3 وجبات وانتقالات فري - في القاهرة مصر

مطلوب ويتر بشرم الشيخ والغردقة ب 3000ج مع سكن و3 وجبات وانتقالات فري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ويتربشرم الشيخ والغردقة والعين السخنه - السن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – حاصل علي .
العنوان:

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القسم: 

4,000 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: وظائف سياحية - في القاهرة مصر

وظائف سياحية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يو.
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القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

30/10/2020
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وظائف سياحية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل #السعودية_#طباخين سخن عربي خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #السعودية_#طباخين سخن عربي خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

•خبرة 5 سنوات •سبق له العمل فى فنادق كبرى •يحمل شهادة خبرة بمكان العمل ( شرط اساسي ) •(توفر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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28/10/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض -موظفين استقبال فنادق (خبره لا تقل عن 3 سنوات) خبره في.
العنوان:

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القسم: 

1 جنيه

28/10/2020
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