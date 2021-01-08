(فرصة عمل)
|مطلوب معلمين شاورما عدد 4 الراتب 2500 ريال سعودي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontac
|التليفون:
|0762436643
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|العنوان:
|hay-hassani, HA- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080936
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(مطلوب)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل