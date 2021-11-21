مطلوب معلمين تحميص قهوة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية معلمين تحميص وتحويج قهوة خبره لا تقل عن 5 سنوات في مطاحن القهوة راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات مكان العمل جده مسمى عامل شرط خبره سابقة بي مطاحن كبري يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يزيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة