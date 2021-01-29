مطلوب معلمين بريستا للعمل في سلطنة عمان

تعلن شركة جاسم للتوظيف والإستشارات المهنية عن وجود فرص عمل بسلطنة عمان🇴🇲 بأفخم كوفي شوب متواجد بالخليج VIP 🚨مطلوب :🚨 🔴 معلمين بريستا إمتيازات : السكن والأكل و المواصلات و التغطية الصحية . شروط التقدم : الخبرة الكافية في المجالات على الأقل 5 سنوات . للراغبين في التقدم لهذه الوظيفة او لاي استفسار المرجوا الإتصال بنا على الأرقام التالية : ⁦☎️⁩ 05.39.96.81.58 📞 06.45.13.81.40 📞 06.77.43.80.90