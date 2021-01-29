مطلوب معلمين بريستا للعمل في سلطنة عمان

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المغرب (طنجة تطوان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعلن شركة جاسم للتوظيف والإستشارات المهنية عن وجود فرص عمل بسلطنة عمان🇴🇲 بأفخم كوفي شوب متواجد بالخليج VIP 🚨مطلوب :🚨 🔴 معلمين بريستا إمتيازات : السكن والأكل و المواصلات و التغطية الصحية . شروط التقدم : الخبرة الكافية في المجالات على الأقل 5 سنوات . للراغبين في التقدم لهذه الوظيفة او لاي استفسار المرجوا الإتصال بنا على الأرقام التالية : ⁦☎️⁩ 05.39.96.81.58 📞 06.45.13.81.40 📞 06.77.43.80.90
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة جاسم للتوظيف و الاستشارات المهنية
التليفون: 05.39.96.81.58 /06.45.13.81.40/06.77.43.80.90

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الحسن 2 مكاتب النخيل الطابق 3 رقم 25- تطوان
طنجة تطوان -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/2/2021
رقم الإعلان: 2084418
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فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في طنجة تطوان المغرب

طلوب معلمين بريستا للعمل بأفخم كافي شوب VIP بسلطنة عمان الامتيازات : السكن و المواصلات و التغطية ا.
القسم: 

اتصل

29/1/2021
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