مطلوب معلمين بريستا للعمل في سلطنة عمان

(فرصة عمل)
|تعلن شركة جاسم للتوظيف والإستشارات المهنية عن وجود فرص عمل بسلطنة عمان🇴🇲 بأفخم كوفي شوب متواجد بالخليج VIP 🚨مطلوب :🚨 🔴 معلمين بريستا إمتيازات : السكن والأكل و المواصلات و التغطية الصحية . شروط التقدم : الخبرة الكافية في المجالات على الأقل 5 سنوات . للراغبين في التقدم لهذه الوظيفة او لاي استفسار المرجوا الإتصال بنا على الأرقام التالية : ☎️ 05.39.96.81.58 📞 06.45.13.81.40 📞 06.77.43.80.90
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة جاسم للتوظيف و الاستشارات المهنية
|التليفون:
|05.39.96.81.58 /06.45.13.81.40/06.77.43.80.90
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|العنوان:
|شارع الحسن 2 مكاتب النخيل الطابق 3 رقم 25- تطوان
طنجة تطوان - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084418
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