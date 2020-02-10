مطلوب مطور ويب للعمل فى جدة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فى شركة تجاريه فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية **مطور برامج الويب (Web development) خبرة سنتين او 3 سنوات فى المجال بحد اقصى حاصل على بكالوريوس نظم معلومات او بكالوريوس حاسب لدية دراية كاملة فى Oracle Forms 6i , 10g /Oracle SQL , PL/ SQL/ IOS Development / Android Development / Oracle Apex / Dot Net الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053257
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