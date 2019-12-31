مطلوب مطور ويب للعمل فى جدة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى شركة رائده فى تنظيم المعارض والمؤتمرات فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية **مطور برامج الويب (Web development) لدية دراية كاملة فى لغتي HTML و CSS لبناء البنية الأساسية للمواقع والتطبيقات. لغة Javascript والـ Frameworks الخاصة بها لإجراء العمليات المنطقية و التطبيقات المختلفة. لغتي PHP و Python متعددي الاستخدام وخصوصاً لبناء قواعد البيانات. لغتي Kotlin و Swift لبناء تطبيقات الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048642
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