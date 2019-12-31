مطلوب مطور ويب للعمل فى جدة

مطلوب للعمل فى شركة رائده فى تنظيم المعارض والمؤتمرات فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية **مطور برامج الويب (Web development) لدية دراية كاملة فى لغتي HTML و CSS لبناء البنية الأساسية للمواقع والتطبيقات. لغة Javascript والـ Frameworks الخاصة بها لإجراء العمليات المنطقية و التطبيقات المختلفة. لغتي PHP و Python متعددي الاستخدام وخصوصاً لبناء قواعد البيانات. لغتي Kotlin و Swift لبناء تطبيقات الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com