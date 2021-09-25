مطلوب مضيفات للعمل في فندق وكافي شوب

(فرصة عمل)
|مطلوب فتيات انيقات للعمل في مجوعه نوادي ومقاهي مرتب شهري 1000 دولار + عموله من المبيعات + السكن + كرت الطائرة مدة العقد من 3 اشهر وحتى سنة كامله قابل للتجديد العمر من 18 سنة وحتى 30 سنة ذات مظهر لائق ومناسب لاتصال والاستعلام واتساب 00963932389820 المدير العام علي حمدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|علي حمدي
|التليفون:
|00963932389820
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|العنوان:
|- شارع الحمراء
بيروت - لبنان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111268
100 دولار
100 دولار
100 دولار
100 دولار
45 دولار
100 دولار