مطلوب مضيفات للعمل في فندق وكافي شوب

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فتيات انيقات للعمل في مجوعه نوادي ومقاهي مرتب شهري 1000 دولار + عموله من المبيعات + السكن + كرت الطائرة مدة العقد من 3 اشهر وحتى سنة كامله قابل للتجديد العمر من 18 سنة وحتى 30 سنة ذات مظهر لائق ومناسب لاتصال والاستعلام واتساب 00963932389820 المدير العام علي حمدي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: علي حمدي
التليفون: 00963932389820

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - شارع الحمراء
بيروت -

لبنان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 دولار
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111268
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