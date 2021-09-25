مطلوب مضيفات للعمل في فندق وكافي شوب

مطلوب فتيات انيقات للعمل في مجوعه نوادي ومقاهي مرتب شهري 1000 دولار + عموله من المبيعات + السكن + كرت الطائرة مدة العقد من 3 اشهر وحتى سنة كامله قابل للتجديد العمر من 18 سنة وحتى 30 سنة ذات مظهر لائق ومناسب لاتصال والاستعلام واتساب 00963932389820 المدير العام علي حمدي