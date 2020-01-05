مطلوب مصورات خبره بالمونتاج اناث للعمل بالبحرين

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا للعمل فى البحرين ( اناث ) مصورات فيديو خبره بالمونتاج عدد ساعات العمل ( 9 ) ساعات اجازه اسبوعيه راتب مميز + عموله توفير سكن – اقامه – تأمين - مواصلات برجاء ارسال السى فى ونماذج الاعمال للتواصل موبايل /واتساب : 01000621799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: السلهبى
التليفون: 01000621799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047777
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: 👈شقه اسواق الشريف

👈شقه اسواق الشريف

(للبيع)

👈بسم الله الرحمن الرحيم 👈شقه اسواق الشريف 👈الدور ال8 مساحه 125 متر 👈.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: بنتهاوس للبيع باقل من سعرها 210الفـ بكمباند

بنتهاوس للبيع باقل من سعرها 210الفـ بكمباند

(للبيع)

بنتهاوس 210م+100م روف (3نوم-3حماام-ريسبشن) البنتهاوس بكمباوند بالعاصمة الادارية بمقدم 193الف و قسط ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في green avenue و اوعي تروح في حتة تانية

امتلك في green avenue و اوعي تروح في حتة تانية

(للتقسيط)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واوعي تروح في اي حتة عشان مش هتلاقي هدوء واسترخاء وجمال للطبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بأجمل فيو للنافورة الراقصة

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بأجمل فيو للنافورة الراقصة

(للبيع)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديد واستمتع بأجمل فيو علي النافورة الراقصة وحمامات سباحة وقريب من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في green avenue شقتك علي حمامات سباحة

امتلك في green avenue شقتك علي حمامات سباحة

(للتقسيط)

امتلك شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة علي حمامات سباحة والنافورة الراقصة و وسط المساحا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: اسكن في اكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوءؤ

اسكن في اكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوءؤ

(للبيع)

شقتك في green avenue اكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وهت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

5/1/2020
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صورة الاعلان: بيتك فى Town Gate ع اجمل view للبحيرات الصناعية

بيتك فى Town Gate ع اجمل view للبحيرات الصناعية

(للبيع)

ع اجمل view للبحيرات الصناعية امتلك شقتك فى Town Gate قريب من حى السفارات وفندق الماسة ومطاعم وكافيه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: اصنع لحظاتك الجميلة بنفسك وامتلك شقتك فى Town Gate

اصنع لحظاتك الجميلة بنفسك وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

اصنع لحظاتك الجميلة وسط جمال الطبيعة فى Town Gate وامتلك شقتك 245م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

268,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: 24 الف للمتر امتلك وحدتك في الشيخ زايد من ساويرس

24 الف للمتر امتلك وحدتك في الشيخ زايد من ساويرس

(للبيع)

هتمتلك وحدتك خدمات فندقية وشاملة المطبخ والجراج والتكيفات وعلي فيو 65 فدان من الاند سكيب وعيش في اب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

24,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

المقابلة يوم الثلاثاء 2020/1/7 الساعة 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير تشغيل مطاعم - وطباخ - وجزار بلدى. لسلسلة مطاعم بالسعودية

مطلوب مدير تشغيل مطاعم - وطباخ - وجزار بلدى. لسلسلة مطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى سلسلة مطاعم بالسعودية .خميس مشيط :- مطلوب فورا :- ::{{ .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة اطباق الفوم البيضاء والملونة

ماكينة اطباق الفوم البيضاء والملونة

(للبيع)

ولاننا رقم 1 في مصر حبينا نوفر لعملائنا كل ما هو جديد حرصا منا على ارضاء جميع عملائنا جبنالكم مفاجأه.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: بالطو طبيب - سكرابات طبية ( السلام للملابس الطبية )

بالطو طبيب - سكرابات طبية ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

بالطو طبيب - سكرابات طبية ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01003358542–01200561116 housekeeping يونيفورم يونيفورم هاوسكيبنج Uniform .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن

شركات تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
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