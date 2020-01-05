مطلوب مصورات خبره بالمونتاج اناث للعمل بالبحرين

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للعمل فى البحرين ( اناث ) مصورات فيديو خبره بالمونتاج عدد ساعات العمل ( 9 ) ساعات اجازه اسبوعيه راتب مميز + عموله توفير سكن – اقامه – تأمين - مواصلات برجاء ارسال السى فى ونماذج الاعمال للتواصل موبايل /واتساب : 01000621799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047777
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