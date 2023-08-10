مطلوب مصمم مواقع ووردبريس لشركة كبرى بالسعودية أبها

(Job Opportunity)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى الشركات بالسعودية (أبها): #مصمم_مواقع_ووردبريس المميزات : سكن مؤثث – إقامات – تأمين طبي شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للاعلان فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الحي اللاتيني
|Telephone:
|01272309090
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- ابها
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|10/8/2023
|Ad Number:
|2240261
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7,000 Riyal
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