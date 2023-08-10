مطلوب مصمم مواقع ووردبريس لشركة كبرى بالسعودية أبها

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى الشركات بالسعودية (أبها): #مصمم_مواقع_ووردبريس المميزات : سكن مؤثث – إقامات – تأمين طبي شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للاعلان فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان