مطلوب مصمم مواقع للعمل بشركة شحن بالرياض

مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) : مصمم مواقع بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بتصميم المواقع على الانترنت لا تقل عن 3 سنوات . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل : hr@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى