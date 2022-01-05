مطلوب مصمم مواقع للعمل بشركة شحن بالرياض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) : مصمم مواقع بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بتصميم المواقع على الانترنت لا تقل عن 3 سنوات . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل : hr@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2117945
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين

مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين

(للبيع)

مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين ، بجنسيات مختلفة من (الفلبي.
العنوان:

القاهرة - مصر

350 جنيه

5/1/2022
صورة الاعلان: أسعار تكييف ميديا ميشن برو انفرتر 1.5 حصان بارد ساخن 2022

أسعار تكييف ميديا ميشن برو انفرتر 1.5 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اشتري تكيي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/1/2022
صورة الاعلان: ماكينات تصوير زيروكس استيراد باقل الاسعار

ماكينات تصوير زيروكس استيراد باقل الاسعار

(للبيع)

تقدم شركتنا Iis خصم يصل الي 35%,🔥🔥 علي الماكينة xerox workcentre 5875 النسخ 75 نسخة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: ماكينات زيروكس الوان بحالة الزيرو

ماكينات زيروكس الوان بحالة الزيرو

(للبيع)

تقدم شركتنا افضل الاسعارعلي جميع موديلات ماكينات زيروكس ديجيتال الوان جميع المقاسات وجميع الاحجام جم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: وكيل زيروكس ديجيتال الوان بمصر

وكيل زيروكس ديجيتال الوان بمصر

(للبيع)

تقدم شركتنا وكيل ماكينات زيروكس ديجيتال الوان اسعار هائلة وخصومات رائعة بمناسبة بداية السنة الدراسية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: صيانة زيروكس باقل الاسعار في مصر (استيراد)

صيانة زيروكس باقل الاسعار في مصر (استيراد)

(للبيع)

تقدم شركتنا افضل واقل الاسعار بماكينات زيروكس الوان استيراد بحالة الزيرو جميع المقاسات (A4/A3/A3+/ ر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: ماكينات زيروكس لطباعة اللوحات الاعلانية بافضل الاسعار (استيراد)

ماكينات زيروكس لطباعة اللوحات الاعلانية بافضل الاسعار (استيراد)

(للبيع)

تقدم شركتنا اسعار متميزة وهائلة بماكينات زيروكس لطباعة اللوحات واللافتات الاعلانية باقل تكلفة ممكنة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: ماكينات تصوير وطباعة زيروكس الرسومات الهندسية (بلوتر) (استيراد)

ماكينات تصوير وطباعة زيروكس الرسومات الهندسية (بلوتر) (استيراد)

(للبيع)

شركتنا تقدم افضل الاسعار واقل تكلفة ممكنة بماكينات زيروكس وطباعة الرسومات الهندسية (استيراد) بحالة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: ملابس زى موحد يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

ملابس زى موحد يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

ملابس زى موحد يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - مصنع تي شيرت

مصنع قميص رجالى بمصر - مصنع تي شيرت

(للبيع)

مصنع قميص رجالى بمصر - مصنع تي شيرت بولو 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: ماكينة المناديل المبللة (30-120 منديل/العبوة) 🔥

ماكينة المناديل المبللة (30-120 منديل/العبوة) 🔥

(للبيع)

ماكينة المناديل المبللة (30-120 منديل/العبوة) 🔥 فكرة عمل الماكينة في 4 مراحل >>> = مرحلة.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: متجر بيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج

متجر بيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج

(للبيع)

متجر بيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: الجوهرة توفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية

الجوهرة توفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية

(طلب عمل)

الجوهرة توفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعامل.
العنوان:

الدقهلية - مصر

500 جنيه

5/1/2022
صورة الاعلان: شركة تنظيف خزانات المياه

شركة تنظيف خزانات المياه

(للبيع)

متخصصون فى تطهير وتعقيم خزانات مياة الشرب, من خلال استخدام أحدث التقنيات العلمية التى تتوافق مع الجو.
العنوان:

القاهرة - مصر

50 جنيه

5/1/2022
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