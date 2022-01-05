مطلوب مصمم مواقع للعمل بشركة شحن بالرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الشحن بالسعوديه ( الرياض ) : مصمم مواقع بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بتصميم المواقع على الانترنت لا تقل عن 3 سنوات . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل : hr@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117945
350 جنيه
1 جنيه
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500 جنيه
50 جنيه