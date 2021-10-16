مطلوب مصمم محترف

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصمم فوتوشوب محترف للعمل لدى وكالة دعاية واعلان بالرياض *له خبرة في مجال الدعاية والإعلان لا يقل عن ٥ سنوات. * له خبرة في تصميم واجهات الكلادينج تصميم الهويات التجارية. * يكون خطاط * له خبرة في المونتاج والتصوير. * تعامل راقي مع العملاء. راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يزيد عن 35 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

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العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 4/12/2021
رقم الإعلان: 2113710
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