مطلوب مصمم دعاية واعلان

(فرصة عمل)
|تعلن شركة الفنار للتوظيف الحاصلة علي ترخيص 703 عن وجود فرص عمل بالسعودية (الدمام) المطلوب مندوبين مبيعات مصمم اعلانات المميزات توفير اقامة تامين تاذاكر طيران شهر اجازة مدفوع الاجر لمزيد الاستفسارات ولارسال السرة الذاتية علي Career.career110@gmail.com 01023988127
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الفنار للتوظيف
|التليفون:
|0123988127
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|العنوان:
|27-شارع مصطفي كامل فوق محمد النجار للادوات المنزلية -سيدي جابر-سموحة -الاسكندرية- سموحة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047558
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