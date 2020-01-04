مطلوب مصمم دعاية واعلان

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة الفنار للتوظيف الحاصلة علي ترخيص 703 عن وجود فرص عمل بالسعودية (الدمام) المطلوب مندوبين مبيعات مصمم اعلانات المميزات توفير اقامة تامين تاذاكر طيران شهر اجازة مدفوع الاجر لمزيد الاستفسارات ولارسال السرة الذاتية علي Career.career110@gmail.com 01023988127
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الفنار للتوظيف
التليفون: 0123988127

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 27-شارع مصطفي كامل فوق محمد النجار للادوات المنزلية -سيدي جابر-سموحة -الاسكندرية- سموحة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 ريال
تاريخ الإعلان: 4/1/2020
رقم الإعلان: 2047558
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4/1/2020
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(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

180,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: عيش مع اسرتك فى اجمل شقة فى العاصمة الادارية

عيش مع اسرتك فى اجمل شقة فى العاصمة الادارية

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مع اسرتك هتعيش مبسوط وهتمتلك شقة تشطيب اكسترا لوكس 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام )قريب من م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: شقتك فى Town Gate بالقرب من مطارالعاصمة

شقتك فى Town Gate بالقرب من مطارالعاصمة

(للتقسيط)

قريب من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate تشطيب اكسترا لوكس 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام.
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القسم: 

211,000 جنيه

4/1/2020
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