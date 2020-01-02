مطلوب مصمم جرافيك للعمل فى جدة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى شركة رائده فى تنظيم المعارض والمؤتمرات فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية **مصمم جرافيك اتقان تصميم الجرافيك ثنائي أوثلاثي الأبعاد. اتقان برنامج After Effect وإضافة المؤثرات البصرية. القدرة على التعامل مع البرامج الجرافيك (Photoshop,Corel Draw, . أن يكون له معرفه بأسس تصميم المطبوعات يفضل خبرة ببرنامج (InDesigen) أن يكون لدى المتقدم بعض الأعمال في مجال الجرافيك ثنائي أوثلاثي الأبعاد. الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048661
2,500 ريال
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