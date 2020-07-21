مطلوب مصمم جرافيك ديزاين واعلانات للعمل فى السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مصمم جرافيك ديزاين واعلانات خبرة 10 سنوات فأكثر مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063493
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