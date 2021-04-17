مطلوب مصمم جرافك محترف

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصمم جرافك محترف للعمل لدي مطبعة اوفست متخصصة في طباعة العلب والشنط الورقية الراتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل مدينة الرياض مسمي التاشيرة فني احبار يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 ريال
تاريخ الإعلان: 10/6/2021
رقم الإعلان: 2096630
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مصور خبره - في القاهرة مصر

مطلوب مصور خبره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصورخبره بالتصميم للعمل في متجر الكتروني خاص بي المفروشات خب.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 ريال

17/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب مصمم متجر - في القاهرة مصر

مطلوب مصمم متجر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصمم للعمل في متجر الكتروني خاص بي المفروشات خبره في التصوير.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/4/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager