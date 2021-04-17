مطلوب مصمم جرافك محترف

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصمم جرافك محترف للعمل لدي مطبعة اوفست متخصصة في طباعة العلب والشنط الورقية الراتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل مدينة الرياض مسمي التاشيرة فني احبار يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096630
3,000 ريال
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