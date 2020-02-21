مطلوب مصممين من جميع التخصصات لكبرى شركات التصميم لمجالتها فالاخشاب

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مصممين من جميع التخصصات لكبرى شركات التصميم لمجالتها فالاخشاب والنسيج والبرمجه لفروعها بمصر والسعودية مصممين جرافيك مصمم مواقع وظائف مصممين 3D وظائف رسام اوتوكاد فنين طباعة عدد 3 خطاط مصممين فوتوشوب مصممين مطابخ عدد 3 موشن جرافيك وظائف 3d maya عدد5 مصمم نسيج عدد3 مصمم سجاد عدد6 مصمم أثاث يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى design.cv.job@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: designjob
التليفون: 01151020771

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العنوان: المعادي - القاهره- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/4/2020
رقم الإعلان: 2058186
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صورة الاعلان: مطلوب عارضات ازياء - في القاهرة مصر

مطلوب عارضات ازياء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شركة collantmarie France للأزياء تعلن عن إحتياجتها موديلز وعارضات أزياء. من عمر 18 الى 38 عام مرتبات.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 يورو

21/2/2020
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