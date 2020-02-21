(فرصة عمل)
|مطلوب مصممين من جميع التخصصات لكبرى شركات التصميم لمجالتها فالاخشاب والنسيج والبرمجه لفروعها بمصر والسعودية مصممين جرافيك مصمم مواقع وظائف مصممين 3D وظائف رسام اوتوكاد فنين طباعة عدد 3 خطاط مصممين فوتوشوب مصممين مطابخ عدد 3 موشن جرافيك وظائف 3d maya عدد5 مصمم نسيج عدد3 مصمم سجاد عدد6 مصمم أثاث يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى design.cv.job@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|designjob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|المعادي - القاهره- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058186
2,500 يورو