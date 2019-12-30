مطلوب مصممين ديكور داخلي للعمل بالسعودية

مطلوب مصممين ديكور داخلي للعمل بشركة ديكور بالطائف - تخصص معمارى او فنون جميلة أو تطبيقية خبرة لغاية 10 سنوات عمل فى التصميم الداخلى معه برنامج 3D MAX الراتب يبدأ من 6000 ريال + السكن + الاقامة + تأمين طبي المقابلات خلال الاسبوع الحالي مع صاحب العمل برجاء ارسال السيرة الذاتية مرفق معها الاعمال مع كتابة المسمي الوظيفي فى الميل oscar370.egy@gmail.com