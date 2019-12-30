مطلوب مصممين ديكور داخلي للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب مصممين ديكور داخلي للعمل بشركة ديكور بالطائف - تخصص معمارى او فنون جميلة أو تطبيقية خبرة لغاية 10 سنوات عمل فى التصميم الداخلى معه برنامج 3D MAX الراتب يبدأ من 6000 ريال + السكن + الاقامة + تأمين طبي المقابلات خلال الاسبوع الحالي مع صاحب العمل برجاء ارسال السيرة الذاتية مرفق معها الاعمال مع كتابة المسمي الوظيفي فى الميل oscar370.egy@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ/هبه
|التليفون:
|01111580615
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|العنوان:
|37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047120
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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