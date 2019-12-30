مطلوب مصممين ديكور داخلي للعمل بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مصممين ديكور داخلي للعمل بشركة ديكور بالطائف - تخصص معمارى او فنون جميلة أو تطبيقية خبرة لغاية 10 سنوات عمل فى التصميم الداخلى معه برنامج 3D MAX الراتب يبدأ من 6000 ريال + السكن + الاقامة + تأمين طبي المقابلات خلال الاسبوع الحالي مع صاحب العمل برجاء ارسال السيرة الذاتية مرفق معها الاعمال مع كتابة المسمي الوظيفي فى الميل oscar370.egy@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أ/هبه
التليفون: 01111580615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000 ريال
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047120
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