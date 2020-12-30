مطلوب ( مصممين جرافيك ) للسعودية لكبرى شركات الأغذية فى الرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الاغذية بالسعودية: # مصمم_جرافيكس ((Graphic_designer *** الشروط : - يجيد استخدام برامج أدوبي التالية: - Photoshop - Illustrator - InDesign - Lightroom - 2D - 3D - خبرة لاتقل عن 3 سنوات في نفس المجال *** المميزات : - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل السكن ـ انتقالات ـ التامين الطبى للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثه وتحديد الخبرات بالتواريخ cv مع ذكر الوظيفه المقدم عليها للتواصل 01090652223 او ارسال رساله علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080274
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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