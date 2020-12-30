مطلوب ( مصممين جرافيك ) للسعودية لكبرى شركات الأغذية فى الرياض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات الاغذية بالسعودية: # مصمم_جرافيكس ((Graphic_designer *** الشروط : - يجيد استخدام برامج أدوبي التالية: - Photoshop - Illustrator - InDesign - Lightroom - 2D - 3D - خبرة لاتقل عن 3 سنوات في نفس المجال *** المميزات : - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل السكن ـ انتقالات ـ التامين الطبى للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثه وتحديد الخبرات بالتواريخ cv مع ذكر الوظيفه المقدم عليها للتواصل 01090652223 او ارسال رساله علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01090652223

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العنوان: - الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080274
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