مطلوب ( مصممين جرافيك ) للسعودية لكبرى شركات الأغذية فى الرياض

مطلوب لكبرى شركات الاغذية بالسعودية: # مصمم_جرافيكس ((Graphic_designer *** الشروط : - يجيد استخدام برامج أدوبي التالية: - Photoshop - Illustrator - InDesign - Lightroom - 2D - 3D - خبرة لاتقل عن 3 سنوات في نفس المجال *** المميزات : - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل السكن ـ انتقالات ـ التامين الطبى للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثه وتحديد الخبرات بالتواريخ cv مع ذكر الوظيفه المقدم عليها للتواصل 01090652223 او ارسال رساله علي الواتساب