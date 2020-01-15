مطلوب مشغل وسواق بمب خرسانة جاهزة للسعودية

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمؤسسة مقاولات بالسعودية .جدة:- مطلوب فوراً:- ::{{● مشغل سائق مضخة /بامب .خرسانة جاهزة●}}:: - مسمى التأشيرة.سائق عمومى(شرط رخصة اولى- او رخصة تانية عدى عليها 6 سنوات ) - راتب اساسى + عمولة لكل متر {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مشغل بمب )::} info@eltaef.com 01002179332
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01002179332-01002179333

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049575
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