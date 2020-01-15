مطلوب مشغل وسواق بمب خرسانة جاهزة للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمؤسسة مقاولات بالسعودية .جدة:- مطلوب فوراً:- ::{{● مشغل سائق مضخة /بامب .خرسانة جاهزة●}}:: - مسمى التأشيرة.سائق عمومى(شرط رخصة اولى- او رخصة تانية عدى عليها 6 سنوات ) - راتب اساسى + عمولة لكل متر {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مشغل بمب )::} info@eltaef.com 01002179332