مطلوب مشغل وسواق بمب خرسانة جاهزة للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لمؤسسة مقاولات بالسعودية .جدة:- مطلوب فوراً:- ::{{● مشغل سائق مضخة /بامب .خرسانة جاهزة●}}:: - مسمى التأشيرة.سائق عمومى(شرط رخصة اولى- او رخصة تانية عدى عليها 6 سنوات ) - راتب اساسى + عمولة لكل متر {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مشغل بمب )::} info@eltaef.com 01002179332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179332-01002179333
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049575
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
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