مطلوب مشغل غرف تحكم مركزيه افران

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعه مصانعأسمنت كبري بالسعودية : مشغلين غرفه تحكم مركزيه خبره في المجال لاتقل عن 5 سنوات في غرفه التحكم المركزي و تشغيل الافران و الطواحين في مصانع الأسمنت.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117676
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2,500 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال