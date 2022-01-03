مطلوب مشغل غرف تحكم مركزيه افران

مطلوب لمجموعه مصانعأسمنت كبري بالسعودية : مشغلين غرفه تحكم مركزيه خبره في المجال لاتقل عن 5 سنوات في غرفه التحكم المركزي و تشغيل الافران و الطواحين في مصانع الأسمنت.