مطلوب مشغل غرف تحكم مركزيه افران

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجموعه مصانعأسمنت كبري بالسعودية : مشغلين غرفه تحكم مركزيه خبره في المجال لاتقل عن 5 سنوات في غرفه التحكم المركزي و تشغيل الافران و الطواحين في مصانع الأسمنت.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
التليفون: 01113253543

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العنوان: 13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/1/2022
رقم الإعلان: 2117676
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