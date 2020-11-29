مطلوب مشغل بامب لمصنع خرسانة جاهزة بمدينة بيشة

مطلوب مشغل بامب للعمل بمصنع خرسانة جاهزة بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن 5 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515