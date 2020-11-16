مطلوب مشغل بامب لمصنع خرسانة جاهزة بمدينة بيشة

(فرصة عمل)
|مطلوب مشغل بامب للعمل بمصنع خرسانة جاهزة بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن 5 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072964
400 ريال
اتصل
500 ريال
700 ريال
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
111 ريال
2,000 ريال
30 ريال
اتصل
30 جنيه
اتصل
30 ريال
30 ريال
30 ريال