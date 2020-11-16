مطلوب مشغل بامب لمصنع خرسانة جاهزة بمدينة بيشة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مشغل بامب للعمل بمصنع خرسانة جاهزة بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن 5 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 ريال
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2072964
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