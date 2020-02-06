مطلوب مشغلين محطات خرسانة جاهزة للسعودية

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صورة الاعلان: مطلوب مشغلين محطات خرسانة جاهزة للسعودية - في الجيزة مصر

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تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالسعودية .المدينه المنورة:- ::{{● مشغلين محطات خرسانة جاهزة ●}}:: - شرط خبرة بنظام المحطات الحديثة.نظام الكمبيوتر - لغة E - شرط موهل .دبلوم صناعى قسم ميكانيكا / او مؤهل مطابق .مسمى التأشيرة(ميكانيكى هيدورليك ) eltaef.hr2@gmail.com للاستفسار:- 01020001563 / الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/2/2020
رقم الإعلان: 2052707
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