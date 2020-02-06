مطلوب مشغلين محطات خرسانة جاهزة للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالسعودية .المدينه المنورة:- ::{{● مشغلين محطات خرسانة جاهزة ●}}:: - شرط خبرة بنظام المحطات الحديثة.نظام الكمبيوتر - لغة E - شرط موهل .دبلوم صناعى قسم ميكانيكا / او مؤهل مطابق .مسمى التأشيرة(ميكانيكى هيدورليك ) eltaef.hr2@gmail.com للاستفسار:- 01020001563 / الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052707
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3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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