مطلوب مشغلين محطات اسفلت ومشغلين محطات خرسانة-وفنيين ردياتير للسعودية

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى #مصانع_الخرسانة_الجاهزة #السعودية :- مطلوب:- ::{{● #مشغل_محطة_أسفلت ●}}:: - يشرط خبرة بأعمال صيانه وميكانيكا وتشغيل ::{{● #مشغل_محطة_خرسانه "#ألبا_شتتر "●}}:: - يشرط خبرة بأعمال صيانه وميكانيكا وتشغيل . ::{{● #فنى_ردياتير●}}:: - خبرة لاتقل عن 5 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مشغل محطة خرسانة جاهزة )::}} 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01002179336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/8/2020
رقم الإعلان: 2064889
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السعر
تاريخ الإعلان
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مطلوب محاسبين خبرة بشركات السياحة للسعودية

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12/8/2020
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12/8/2020
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12/8/2020
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12/8/2020
صورة الاعلان: امتلك محل بجوار حى الوزارات فى LaFayette mall

امتلك محل بجوار حى الوزارات فى LaFayette mall

(للبيع)

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القاهرة - مصر
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420,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك 28 م فى الدور الارضى فى LaFayette mall

امتلك محلك 28 م فى الدور الارضى فى LaFayette mall

(للبيع)

امتلك محلك بالدور الارضى 28 م امام فندق الماسة وقريب من Skating Bowling وبفيو ع النافورة الراقصة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

448,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: استمتع بخصم كبير في العاصمة الادارية وامتلك محل

استمتع بخصم كبير في العاصمة الادارية وامتلك محل

(للتقسيط)

استمتع بأكبر خصم علي المحلات في العاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال down town تشطيب كامل بمساحة 65م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

442,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: محل للبيع في العاصمة الادارية بمقدم بسيط في smart mall

محل للبيع في العاصمة الادارية بمقدم بسيط في smart mall

(للبيع)

امتلك محل في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بخصم 20% في منطقة ال down town جمب المحطة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

616,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: عيادتك للبيع في العاصمة الادارية بالتقسيط المريح

عيادتك للبيع في العاصمة الادارية بالتقسيط المريح

(للبيع)

عيادتك في sixty mall العاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد والعيادة 57م تشطيب كامل با.
العنوان:

القاهرة - مصر

198,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: محل في العاصمة الادارية للبيع علي اجمل فيو

محل في العاصمة الادارية للبيع علي اجمل فيو

(للبيع)

محل للبيع في العاصمة الادارية الجديدة في sixty mall امام وزارة المالية مباشر وامام اكبر مجمع سينما و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

735,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية جمب الخدمات الحكومية

محلك في العاصمة الادارية جمب الخدمات الحكومية

(للبيع)

محلك في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجانب الخدمات الحكومية وبجوار فندق الماسة مباشرة وبجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

11/8/2020
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