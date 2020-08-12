مطلوب مشغلين محطات اسفلت ومشغلين محطات خرسانة-وفنيين ردياتير للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى #مصانع_الخرسانة_الجاهزة #السعودية :- مطلوب:- ::{{● #مشغل_محطة_أسفلت ●}}:: - يشرط خبرة بأعمال صيانه وميكانيكا وتشغيل ::{{● #مشغل_محطة_خرسانه "#ألبا_شتتر "●}}:: - يشرط خبرة بأعمال صيانه وميكانيكا وتشغيل . ::{{● #فنى_ردياتير●}}:: - خبرة لاتقل عن 5 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مشغل محطة خرسانة جاهزة )::}} 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179336
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064889
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