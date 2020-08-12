مطلوب مشغلين محطات اسفلت ومشغلين محطات خرسانة-وفنيين ردياتير للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى #مصانع_الخرسانة_الجاهزة #السعودية :- مطلوب:- ::{{● #مشغل_محطة_أسفلت ●}}:: - يشرط خبرة بأعمال صيانه وميكانيكا وتشغيل ::{{● #مشغل_محطة_خرسانه "#ألبا_شتتر "●}}:: - يشرط خبرة بأعمال صيانه وميكانيكا وتشغيل . ::{{● #فنى_ردياتير●}}:: - خبرة لاتقل عن 5 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مشغل محطة خرسانة جاهزة )::}} 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعل