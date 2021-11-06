مطلوب مشرف ومدير مبيعات لوجه بحرى

ترغب الشركه المصريه للصناعه والتنمية . وهى شركه رائده فى صناعه الادوات المنزليه البلاستيكيه بتعين مشرفين مبيعات ومدير مبيعات للعمل بالوجه البحرى . شرط الخبره فى المجال من 5 وحتى 10 سنوات رواتب مجزيه وانتقالات وتأمينات برجاء ارسال ال cv على رقم الواتس اب 01110015800