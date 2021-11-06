مطلوب مشرف ومدير مبيعات لوجه بحرى

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ترغب الشركه المصريه للصناعه والتنمية . وهى شركه رائده فى صناعه الادوات المنزليه البلاستيكيه بتعين مشرفين مبيعات ومدير مبيعات للعمل بالوجه البحرى . شرط الخبره فى المجال من 5 وحتى 10 سنوات رواتب مجزيه وانتقالات وتأمينات برجاء ارسال ال cv على رقم الواتس اب 01110015800
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه المصريه للصناعه والتنميه
التليفون: 01110015800

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العنوان: - المنطقه الصناعيه 3
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116199
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صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات خارجي - في 6 أكتوبر مصر

مطلوب مندوبين مبيعات خارجي

(فرصة عمل)

- في 6 أكتوبر مصر

مطلوب مندوبين مبيعات خارجية للعمل في مصنع في مدينة 6 اكتوبر راتب مميز+عمولة علي البيع+بدلات.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

6/11/2021
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