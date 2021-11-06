مطلوب مشرف ومدير مبيعات لوجه بحرى

(فرصة عمل)
|ترغب الشركه المصريه للصناعه والتنمية . وهى شركه رائده فى صناعه الادوات المنزليه البلاستيكيه بتعين مشرفين مبيعات ومدير مبيعات للعمل بالوجه البحرى . شرط الخبره فى المجال من 5 وحتى 10 سنوات رواتب مجزيه وانتقالات وتأمينات برجاء ارسال ال cv على رقم الواتس اب 01110015800
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه المصريه للصناعه والتنميه
|التليفون:
|01110015800
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|العنوان:
|- المنطقه الصناعيه 3
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116199
5,000 جنيه