مطلوب مشرف مشتريات لشركة صناعية بالرياض

مطلوب لمجموعه شركات صناعيه بالسعوديه ( الرياض ) : مشرف مشتريات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بالبلاستيك لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى