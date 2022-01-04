مطلوب مشرف مبيعات لمصنع مياه بمكة المكرمة

مطلوب لكبرى مصانع المياه بالسعوديه ( مكه المكرمه ) : مشرف مبيعات مياه بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . مؤهل عالى . خبرة بشركات المياه كا مشرف مبيعات ( اكوافينا – صافى – نستله .) . خبرة لا تقل عن 5 سنوات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى