مطلوب مشرف مبيعات

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 مشرف مبيعات خبرة في شركات الاغذية والمياه فتره لا تقل عن 4 سنوات للعمل لدي مؤسسة ومصنع مياه بالرياض راتب 2500 ريال + 500 ريال بدل طعام مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مسمي التاشيرة اختصاصي تسويق مؤهل عالي يفضل تجارة العمرمن 30 الي 45 سنة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098516
اتصل
2,000 جنيه
اتصل
اتصل
4,000 جنيه
اتصل
1 جنيه
2,500 ريال
2,000 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
اتصل
(طلب عمل)- في القاهرة مصر
اتصل
100 دولار
1,800 ريال