مطلوب مشرف مبيعات

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 مشرف مبيعات خبرة في شركات الاغذية والمياه فتره لا تقل عن 4 سنوات للعمل لدي مؤسسة ومصنع مياه بالرياض راتب 2500 ريال + 500 ريال بدل طعام مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مسمي التاشيرة اختصاصي تسويق مؤهل عالي يفضل تجارة العمرمن 30 الي 45 سنة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com