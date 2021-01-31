مطلوب مشرف مبيعات بجواز سائق

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مشرف مبيعات لشركة مياة خبرة لاتقل عن 3 سنوات بنفس المجال جواز جاهز بمهنه سائق الراتب 2000 ريال مع نسبة علي الترجت جيده جدا مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجنوبية مسمي التأشيرة سائق خاص يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل يفضل صعيدي السن لايذيد عن 30 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/1/2021
رقم الإعلان: 2082097
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة جرين للاستيراد والتصدير الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

شركة جرين للاستيراد والتصدير الكومباكت hpl

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شركة جرين هاوس للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية – شارع طه حسين النزهة – النزهة الجديدة _ متخصص.
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جرين هاوس بتعرض شغلها على الطبيعة من الكومباكت hpl مصنوع من برادة الحديد وعليه طبقة فورمايكا والاكسس.
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24/1/2021
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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير فرع منتجات نشاط برندات عطور اكسسوارات - عناية - تجميل -.
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23/1/2021
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صورة الاعلان: حمامات وبارتيشنات hpl - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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21/1/2021
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شركة جرين هاوس …. بتقدملكوا hpl فواصل الحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: وظايف خالية - في القاهرة مصر

وظايف خالية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين سيلز لتنفيذ مبيعات وعروض على المواقع الالكترونية براتب4000جنية لشفت ست ساعات صباحى اومس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

-4,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مطلوب مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس استيراد وتصنيع كومباكت hpl - في القاهرة مصر

جرين هاوس استيراد وتصنيع كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بأكبر التخفيضات مع عروض شركه جرين هاوس خصومات وتخفيضات هائله أحصل على ارقى واحدث وافضل ديك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بمرتب ثابت +عمولة للتواصل واتساب 01001994411.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: موظفين تسويق - في القاهرة مصر

موظفين تسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين تسويق : طلاب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج – تامي صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية مرتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: وظائف مبيعات - في القاهرة مصر

وظائف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين مبيعات اونلاين عن طريق الانترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف مبيعات - في القاهرة مصر

وظائف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
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