مطلوب مشرف مبيعات بجواز سائق

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مشرف مبيعات لشركة مياة خبرة لاتقل عن 3 سنوات بنفس المجال جواز جاهز بمهنه سائق الراتب 2000 ريال مع نسبة علي الترجت جيده جدا مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجنوبية مسمي التأشيرة سائق خاص يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل يفضل صعيدي السن لايذيد عن 30 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com