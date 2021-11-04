مطلوب مشرف فنى خبرة فى صناعة واصلاح حاويات الشحن البحري

(فرصة عمل)
|تطلب شركة العادلى للسفريات عدد 2 & مشرف فنى خبرة فى صناعة واصلاح حاويات الشحن البحري & -يشترط - # خبرة فى المجال # للعمل بكبرى الشركات الخاصة بصناعة واصلاح حاويات الشحن البحري ذلك للعمل بالمملكة العربية السعودية ( مدينة الجبيل ) برجاء سرعة ارسال السيرة الذاتية الينا والالتزام بالخبرة المطلوبة او الاتصال بنا للتوضيح والاستفسار . شركة العادلى لألحاق الكفاءات المصرية بالخارج 720 الزقازيق – حى مبارك – ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد ت : 01001708994 ت : 010233066
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العادلي
|التليفون:
|01001708994
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|العنوان:
|الزقازيق الزراعة حى مبارك كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبرماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110034
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