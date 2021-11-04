مطلوب مشرف فنى خبرة فى صناعة واصلاح حاويات الشحن البحري

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تفاصيل الإعلان
تطلب شركة العادلى للسفريات عدد 2 & مشرف فنى خبرة فى صناعة واصلاح حاويات الشحن البحري & -يشترط - # خبرة فى المجال # للعمل بكبرى الشركات الخاصة بصناعة واصلاح حاويات الشحن البحري ذلك للعمل بالمملكة العربية السعودية ( مدينة الجبيل ) برجاء سرعة ارسال السيرة الذاتية الينا والالتزام بالخبرة المطلوبة او الاتصال بنا للتوضيح والاستفسار . شركة العادلى لألحاق الكفاءات المصرية بالخارج 720 الزقازيق – حى مبارك – ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد ت : 01001708994 ت : 010233066
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة العادلي
التليفون: 01001708994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الزقازيق الزراعة حى مبارك كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبرماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2110034
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب سيلز للعمل بكبرى الماركات بالامارات

مطلوب سيلز للعمل بكبرى الماركات بالامارات

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الماركات العالمية فى مجال (Classic wear) فى الامارات العربية المتحدة SALES بالشروط ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب ويتـر لمجموعة مطاعم بحائل ف السعودية

مطلوب ويتـر لمجموعة مطاعم بحائل ف السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعة مطاعم بمدينة حائل ف السعودية ويتـر أن يكون لديه خبره لاتقل عن خمس سنوات .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

4/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة

افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: سجاد جامع

سجاد جامع

(للبيع)

سجاد جامع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تصميمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: مقابر

مقابر

(للبيع)

(شركة نور الرحمن لبناء وبيع المقابر ) ●اذاا كنت تبحث عن مقابر ومدافن ولحود شرعية كاملة التشطيب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: فيلا هيكل خرساني للبيع

فيلا هيكل خرساني للبيع

(للبيع)

فيلا هيكل خرساني للبيع فيلا 600م بالحي الرابع المنطقة الاولي ومبني علي نص المساحة مكونة من بدروم – ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,000,000 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: فيلا لقطة للبيع وبارقي مواقع التجمع الخامس

فيلا لقطة للبيع وبارقي مواقع التجمع الخامس

(للبيع)

فيلا لقطة للبيع وبارقي مواقع التجمع الخامس فيلا 817م بالحي الاول السكني المنطقة الرابعة مكونة من بيز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

18,000,000 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: royal houseلتوفير العمالة المنزلية

royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

royal house serviseيوفر جميع انواع العمالة المنزلية وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (مسؤليين نظافة.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

32,514 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: فيلا لقطة بالبنفسج (12)

فيلا لقطة بالبنفسج (12)

(للبيع)

فيلا لقطة بالبنفسج (12) مساحة الارض 600م و340م مباني مكونة من بدروم واول وثاني وروف الدور علي شقتين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,500,000 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: كاربت رصاصي

كاربت رصاصي

(للبيع)

كاربت رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: شركة Green House للابواب والاقواطع HPL

شركة Green House للابواب والاقواطع HPL

(للبيع)

قواطيع وفواصل حمامات كومباكت HPL (شركة جرين هاوس ) متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – المستورد .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: شركة Green House للابواب والاقواطع HPL

شركة Green House للابواب والاقواطع HPL

(للبيع)

قواطيع وفواصل حمامات كومباكت HPL (شركة جرين هاوس ) متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – المستورد .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ZKTeco موديل LX 50

نظام حضور وانصراف ZKTeco موديل LX 50

(للبيع)

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ZKTeco موديل LX 50

نظام حضور وانصراف ZKTeco موديل LX 50

(للبيع)

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج وي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
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