مطلوب مشرف عمال نظافة خبرة لا تقل عن سنتان كا مشرف عمال للعمل لدي مؤسسة صيانة ونظافة بالمنطقة الشرقية راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الشرقية مدينة الخفجي مسمي التاشيرة عامل او سائق خاص خبرة بي الات التنظيف ( جلي البلاط - تنظيف الكنب والسجاد ) واستخدمها وخبرة بي تنظيف الخذنات ورش المبيدات والتعقيم يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل والمساعدة به ان تطلب الامر العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة م/احمد 01120210130