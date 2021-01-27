(فرصة عمل)
|مطلوب مشرف عمال نظافة خبرة لا تقل عن سنتان كا مشرف عمال للعمل لدي مؤسسة صيانة ونظافة بالمنطقة الشرقية راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الشرقية مدينة الخفجي مسمي التاشيرة عامل او سائق خاص خبرة بي الات التنظيف ( جلي البلاط - تنظيف الكنب والسجاد ) واستخدمها وخبرة بي تنظيف الخذنات ورش المبيدات والتعقيم يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل والمساعدة به ان تطلب الامر العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة م/احمد 01120210130
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081711
5,000 ريال