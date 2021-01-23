مطلوب مشرف عمال نظافة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مشرف عمال نظافة خبرة لا تقل عن سنتان كا مشرف عمال للعمل لدي مؤسسة صيانة ونظافة بالمنطقة الشرقية راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الخفجي خبرة بي الات التنظيف ( جلي البلاط - تنظيف الكنب والسجاد ) واستخدمها وخبرة بي تنظيف الخذنات ورش المبيدات والتعقيم يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل والمساعدة به ان تطلب الامر العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق للتوظيف بالخارج م/ احمد المدير 01120210130