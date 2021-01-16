مطلوب مشرف عمال

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مشرف عمال خبرة للعمل لدي مؤسسة صيانة ومقولات خبرة بي استخدام الكبيوتر والاكسل راتب 1500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في القصيم مسمي التاشيرة سائق خاص يجيد القيادة مع وجود رخصة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 35 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com