مطلوب مشرف عمال

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مشرف عمال خبرة للعمل لدي مؤسسة صيانة ومقولات خبرة بي استخدام الكبيوتر والاكسل راتب 1500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في القصيم مسمي التاشيرة سائق خاص يجيد القيادة مع وجود رخصة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 35 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 ريال
تاريخ الإعلان: 16/1/2021
رقم الإعلان: 2080143
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نوفرشغالات-ب يبيسيتر-راعي ات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفرشغالات-ب يبيسيتر-راعي ات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفرشغالات-بيبيسيتر-راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة ) - في القاهرة مصر

بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة ) – لايشترط المؤهل – معرفة القراءة والكتابة فقط - السن من 18 : 3.
العنوان:

القاهرة - مصر

25,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى #السعوديه #نجارين_مسلح - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فى #السعوديه #نجارين_مسلح

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فى #السعوديه #نجارين_مسلح •يجيد العمل علي المخطط •السن من 25 و لا يزيد عن 40 سنه •ر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل فنيين - في القاهرة مصر

فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل فنيين - في القاهرة مصر

فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مصانع لحوم لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ( 35 يوم عمل براتب 3700ج ) – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة +.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,700 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل فنيين - في القاهرة مصر

فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عمال مغسلة وزراعة – لا يشترط مؤهل – يتم قبول شباب فقط – السن من 18 وحتي 35 سنة – سكن + 3وجبات + موا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

11/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: فرص عمل فنيين - في القاهرة مصر

فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة ) – لايشترط المؤهل – معرفة القراءة والكتابة فقط - السن من 18 : .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: فرص عمل فنيين - في القاهرة مصر

فرص عمل فنيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عامل زراعة بشرم الشيخ والغردقة براتب 2500ج – تامين صحي واجتماعي + زيادة سنوية 12% - 23 يوم عمل و 7 إ.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

10/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور - في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة ) - في القاهرة مصر

بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة ) – لايشترط المؤهل – معرفة القراءة والكتابة فقط - السن من 18 : .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: عمال - في القاهرة مصر

عمال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عمال مغسلة وزراعة – لا يشترط مؤهل يتم قبول شباب فقط السن من 18 وحتي 35 سنة سكن 3وجبات مواصلات تامين .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

28/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عمال شباب فقط لأكبر مصانع - في القاهرة مصر

مطلوب عمال شباب فقط لأكبر مصانع

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مطلوب شباب في مصنع مواد غذائية في أكتوبر الراتب 3500ج وجبه سخنه.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,400 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: جليسة مسنين واطفال وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسة مسنين واطفال وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسة مسنين واطفال وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير العمالة المنزلية با.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب 2 نجار اثاث وديكورات محترف - في القاهرة مصر

مطلوب 2 نجار اثاث وديكورات محترف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 نجار اثاث وديكورات خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة في المجا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

9/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب بائع محمصة لب - في القاهرة مصر

مطلوب بائع محمصة لب

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية بائع لمحمصة لب بانوعة خبرة في المجال راتب 1500 ريال مع توفي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,500 ريال

9/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager