مطلوب مشرف عام لشركة مقاولات بالإحساء - السعودية

مطلوب فورا لشركة مقاولات – بالإحساء - السعودية: #مشرف_عام ( معماري) *** الشروط : -خبرة ممتازة في أعمال المعمار من الحفر وحتى تسليم المفتاح. - العمر حتى 33 عام. *** المميزات : - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل :- السكن + الإقامة + الإنتقالات + التأمين الطبى + تذاكر الطيران للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثه وبعض الأعمال وتحديد الخبرات بالتواريخ cv مع ذكر الوظيفه المقدم عليها للتواصل 01090652223 او ارسال رساله علي الواتساب