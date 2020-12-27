مطلوب مشرف عام لشركة مقاولات بالإحساء - السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لشركة مقاولات – بالإحساء - السعودية: #مشرف_عام ( معماري) *** الشروط : -خبرة ممتازة في أعمال المعمار من الحفر وحتى تسليم المفتاح. - العمر حتى 33 عام. *** المميزات : - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل :- السكن + الإقامة + الإنتقالات + التأمين الطبى + تذاكر الطيران للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثه وبعض الأعمال وتحديد الخبرات بالتواريخ cv مع ذكر الوظيفه المقدم عليها للتواصل 01090652223 او ارسال رساله علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078129
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