مطلوب مشرف عام لشركة مقاولات بالإحساء - السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لشركة مقاولات – بالإحساء - السعودية: #مشرف_عام ( معماري) *** الشروط : -خبرة ممتازة في أعمال المعمار من الحفر وحتى تسليم المفتاح. - العمر حتى 33 عام. *** المميزات : - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل :- السكن + الإقامة + الإنتقالات + التأمين الطبى + تذاكر الطيران للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثه وبعض الأعمال وتحديد الخبرات بالتواريخ cv مع ذكر الوظيفه المقدم عليها للتواصل 01090652223 او ارسال رساله علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01090652223

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العنوان: - الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078129
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