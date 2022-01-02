مطلوب مشرف شحن لكبرى شركات الشحن السريع بجده و الرياض

مطلوب لكبرى شركات الشحن السريع فى السعوديه ( جده – الرياض ) : مشرف شحن بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بشركات الشحن لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل : hr@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى