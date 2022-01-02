مطلوب مشرف شحن لكبرى شركات الشحن السريع بجده و الرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الشحن السريع فى السعوديه ( جده – الرياض ) : مشرف شحن بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بشركات الشحن لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل : hr@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117638
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3,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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3,300 جنيه
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