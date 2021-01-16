مطلوب مشرف زراعي

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 مشرف زراعي خبرة بالقص وتنسيق الحدائق واللند سكيب خبرة للعمل لدي مؤسسة مقولات عامة راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجونبية مسمي التاشيرة فني زراعة نخيل يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام شرط خريج دبلوم زراعي للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com