مطلوب مشرف إنتاج خطوط التعبئة والتغليف للعمل بكبرى مصانع إنتاج وتصنيع الشيب

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بكبرى مصانع إنتاج وتصنيع الشيبسي بالسعودية #مشرف _إنتاج خطوط التعبئة والتغليف المواصفات :- - خبرة من 5 إلى 7 سنوات في المجال. طبيعة التعاقد:- - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل (السكن – الإقامة - المواصلات – التأمين – تذاكر الطيران( - العمل بشمال الرياض . للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثه وتحديد الخبرات بالتواريخ cv مع ذكر الوظيفه المقدم عليها للتواصل 01090652223 او ارسال رساله علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aya
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084075
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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