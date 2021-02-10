مطلوب مشرف إنتاج خطوط التعبئة والتغليف

*مطلوب للعمل بكبرى مصانع إنتاج وتصنيع الشيبسي بالسعودية #مشرف _إنتاج خطوط التعبئة والتغليف المواصفات :- - خبرة من 5 إلى 7 سنوات في المجال. طبيعة التعاقد:- - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل (السكن – الإقامة - المواصلات – التأمين – تذاكر الطيران) - العمل بشمال الرياض . للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثه وتحديد الخبرات بالتواريخ cv مع ذكر الوظيفه المقدم عليها للتواصل 01090652223 او ارسال على الواتس أب