مطلوب مشرفيين وفنيين صيانةأجهزة إلكترونيةلكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

(فرصة عمل)
|مشرفيين فنيين صيانة الاجهزة الذكية مثل (هواتف المحمول-الكاميرات .) فنيين صيانةاجهزة التحكم المنزلية مثل (اجهزة انذار-الحريق-الاضاءة -الانتركم .) فنيين صيانة(اجهزةالكمبيوتر-أجهزة منزلية-إليكترونيات-تكييف وتبريد) CE Chief Technician خبرة من 2-5 سنوات في الصيانه والتركيبات في مراكز الخدمة المعتمدة لكبرى شركات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالسعوديه طبيعة التعاقد الراتب مجزى+حوافز شهريه/توفر الشركة السكن الانتقالات التأمين الطبي _الاقامة -تذاكر الطيران مدة العقد سنتان الشركة تتحمل كل التكاليف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01098206020
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117699
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(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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