مطلوب مشرفيين وفنيين صيانةأجهزة إلكترونيةلكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

مشرفيين فنيين صيانة الاجهزة الذكية مثل (هواتف المحمول-الكاميرات .) فنيين صيانةاجهزة التحكم المنزلية مثل (اجهزة انذار-الحريق-الاضاءة -الانتركم .) فنيين صيانة(اجهزةالكمبيوتر-أجهزة منزلية-إليكترونيات-تكييف وتبريد) CE Chief Technician خبرة من 2-5 سنوات في الصيانه والتركيبات في مراكز الخدمة المعتمدة لكبرى شركات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالسعوديه طبيعة التعاقد الراتب مجزى+حوافز شهريه/توفر الشركة السكن الانتقالات التأمين الطبي _الاقامة -تذاكر الطيران مدة العقد سنتان الشركة تتحمل كل التكاليف