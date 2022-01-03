مطلوب مشرفيين كسارة للعمل بشركة كبري بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل لدي شركة كبري بالسعودية مشرفيين كسارة. -خبرة جيدة بمجال العمل . -القدرة علي تحمل العمل تحت ضغط. -راتب مجزي (2500-3000)+حوافز. -مميزات العمل (سكن +تامين طبي +اقامة+حجزالطيران.) *برجاء ارسال السيرة الذاتية علي الايميل misrelgadida@gmail.com *او الاتصال فون او واتس 01019999335
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة مصر الجديدة لالحاق الكوادز المصرية بالخارج
|التليفون:
|01019999335
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|العنوان:
|3شارع الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي متفرع من شارع مراد بجوار عمر افندي بالجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117780
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3,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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3,300 جنيه