مطلوب مشرفيين كسارة للعمل بشركة كبري بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب مشرفيين كسارة بشركة كبري بالسعودية. -خبرة جيدة العمل تحت طغط -راتب مجزي من 2500-3000ريال -مميزات (اقامة +سكن+تامين طبي +حجز الطيران.)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة مصر الجديدة لالحاق الكوادز المصرية بالخارج
|التليفون:
|01005698998
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|العنوان:
|3شارع الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي متفرع من شارع مراد بجوار عمر افندي بالجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117567
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3,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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3,300 جنيه
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