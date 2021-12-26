مطلوب مشرفيين كسارة للعمل بشركة كبري بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مشرفيين كسارة بشركة كبري بالسعودية. -خبرة جيدة العمل تحت طغط -راتب مجزي من 2500-3000ريال -مميزات (اقامة +سكن+تامين طبي +حجز الطيران.)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة مصر الجديدة لالحاق الكوادز المصرية بالخارج
التليفون: 01005698998

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العنوان: 3شارع الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي متفرع من شارع مراد بجوار عمر افندي بالجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2022
رقم الإعلان: 2117567
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28/10/2021
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مطلوب اخصائى جودة للعمل بكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء - السعودية

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مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء - السعودية اخصائى جوده بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 س.
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