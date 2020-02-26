مطلوب مشرفين /ومناديب. مبيعات لشركة تعمل بالمواد البلاستيكية والورقية بالس

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيفب_بالخارج لكبرى الشركات الرائده في تصنيع و تجاره #الموادالبلاستيكية و #الورقيه التي تمتلك 10 فروع على مستوي المملكة العربية السعودية :- مطلوب فوراً:ـ ::{{● #مشرفين_مبيعات ●}}:: ::{{● #مندوبين_مبيعات ●}}:: - 📌{{● الحضور مباشرا بان المقابلات السبت والاحد . من الساعه 2 ظهرا .الموافق 2020/2/29 ـ 1/3/2020 بمقر شركة الطائف للتوظيف بالخارج 77ش سوريا تقاطع ش السودان امام توكيل نيسان للسيارات اقرب محطة مترو البحوث ●}}👉