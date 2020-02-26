مطلوب مشرفين /ومناديب. مبيعات لشركة تعمل بالمواد البلاستيكية والورقية بالس

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيفب_بالخارج لكبرى الشركات الرائده في تصنيع و تجاره #الموادالبلاستيكية و #الورقيه التي تمتلك 10 فروع على مستوي المملكة العربية السعودية :- مطلوب فوراً:ـ ::{{● #مشرفين_مبيعات ●}}:: ::{{● #مندوبين_مبيعات ●}}:: - 📌{{● الحضور مباشرا بان المقابلات السبت والاحد . من الساعه 2 ظهرا .الموافق 2020/2/29 ـ 1/3/2020 بمقر شركة الطائف للتوظيف بالخارج 77ش سوريا تقاطع ش السودان امام توكيل نيسان للسيارات اقرب محطة مترو البحوث ●}}👉
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01065529030 -01002179333
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054488
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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4,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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