مطلوب مشرفين /ومناديب. مبيعات لشركة تعمل بالمواد البلاستيكية والورقية بالس

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيفب_بالخارج لكبرى الشركات الرائده في تصنيع و تجاره #الموادالبلاستيكية و #الورقيه التي تمتلك 10 فروع على مستوي المملكة العربية السعودية :- مطلوب فوراً:ـ ::{{● #مشرفين_مبيعات ●}}:: ::{{● #مندوبين_مبيعات ●}}:: - حاصل على مؤهل عالي . - حسن المظهر . - خبره لاتقل عن 5 سنوات . - يفضل من سبق له العمل بالسوق السعودي . - يفضل خبره في نفس المجال . {{● رواتب مميزه - عمولات - بدل سكن - توفير سياره - تامين طبي ●}} {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية .