مطلوب مشرفين /ومناديب. مبيعات لشركة تعمل بالمواد البلاستيكية والورقية بالس

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيفب_بالخارج لكبرى الشركات الرائده في تصنيع و تجاره #الموادالبلاستيكية و #الورقيه التي تمتلك 10 فروع على مستوي المملكة العربية السعودية :- مطلوب فوراً:ـ ::{{● #مشرفين_مبيعات ●}}:: ::{{● #مندوبين_مبيعات ●}}:: - حاصل على مؤهل عالي . - حسن المظهر . - خبره لاتقل عن 5 سنوات . - يفضل من سبق له العمل بالسوق السعودي . - يفضل خبره في نفس المجال . {{● رواتب مميزه - عمولات - بدل سكن - توفير سياره - تامين طبي ●}} {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179333-01065529030
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052735
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4,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل