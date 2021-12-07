مطلوب مشرفين تبريد وتكييف

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مشرفين في مجال التكييف والتبريد HVAC خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمشرف في نفس المجال للعمل بشركة مختصة في التبريد والتكييف بالرياض الراتب يحدد حسب الخبرة من 3000 ريال الى 4000 مع نسبة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والإقامة مسمي التاشيرة عامل ( يلزم بكالوريوس بنفس المجال ) يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يزيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114802
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